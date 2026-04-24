GE Aerospace Un präsentierte Quartalsergebnisse

18.07.26 06:35 Uhr

GE Aerospace Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace Un 2,62 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,48 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 15,26 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net