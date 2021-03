GE einigt sich mit Aercap über Flugzeugleasingfusion

Von Thomas Gryta, Cara Lombardo und Emily Glazer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern General Electric (GE) fusioniert sein Flugzeugleasing-Geschäft mit der irischen Aercap Holdings NV. Die Transaktion hat ein Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar und hilft GE bei der Abwicklung seiner Finanzsparte GE Capital.

GE erhält etwa 24 Milliarden Dollar in bar und 46 Prozent der Anteile an dem neuen fusionierten Unternehmen. Der Konzern überträgt etwa 34 Milliarden Dollar an Nettovermögenswerten an Aercap, zu der auch mehr als 400 Mitarbeiter wechseln. Der Abschluss der Transaktion wird in neun bis zwölf Monaten erwartet.

Das Wall Street Journal hatte am Sonntag berichtet, dass ein Deal kurz bevorsteht.

Die Sparte GE Capital Aviation Services, auch bekannt als Gecas, ist der größte noch verbliebene Teil von GE Capital, der einst umfangreichen Finanzdienstleistungssparte, die mit den größten amerikanischen Banken konkurrierte, aber den Konzern während der Finanzkrise 2008 fast untergehen ließ. GE hatte 2015 angekündigt, den Großteil von GE Capital aufzugeben, und ein Deal für Gecas wäre ein weiterer großer Schritt in diese Richtung.

Der Deal ist auch ein wichtiger Schritt von CEO Larry Culp zur Kurskorrektur eines Konzerns, der in den vergangenen Jahren unter verschlechterten Aussichten für einige seiner wichtigsten Geschäftsbereiche und einer Struktur, die bei den Investoren ins Misskredit geraten war, zu leiden hatte.

Zudem ist die Luftfahrtbranche von der Covid-19-Pandemie besonders hart getroffen, und einige Airlines haben versucht, Leasingzahlungen oder den Kauf neuer Flugzeuge zu verschieben. Ein Zusammenschluss von Gecas mit Aercap könnte Möglichkeiten zur Kostensenkung bieten und dem fusionierten Unternehmen helfen, den Abschwung zu überstehen.

Mit mehr als 1.600 eigenen oder bestellten Flugzeugen ist Gecas neben Aercap und der in Los Angeles ansässigen Air Lease Corp eine der größten Flugzeugleasinggesellschaften der Welt. Das Unternehmen verleast Passagierflugzeuge von Boeing und Airbus sowie Regionalflugzeuge und Frachtflugzeuge an Kunden, zu denen sowohl große Fluggesellschaften als auch Startups gehören. Zum 31. Dezember verfügte Gecas über ein Vermögen von 35,86 Milliarden Dollar.

Aercap mit Sitz in Irland hat laut S&P Capital IQ einen Unternehmenswert - bereinigt um Schulden und Barmittel - von etwa 34 Milliarden Dollar sowie etwa 1.400 eigene oder bestellte Flugzeuge. Das Unternehmen hat Erfahrung in der Abwicklung von Geschäften und zahlte 2014 rund 7,6 Milliarden Dollar für den Kauf der International Lease Finance Corp. Der Umsatz von Aercap ging im vergangenen Jahr auf etwa 4,4 Milliarden Dollar zurück, von etwa 5 Milliarden in den Jahren zuvor.

