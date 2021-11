GE teilt sich in drei Unternehmen auf

Von Al Root

NEW YORK (Dow Jones)--Die seit Jahren andauernde Umstrukturierung von General Electric macht einen weiteren großen Schritt nach vorn. Der Industriekonzern kündigte an, sich in drei Unternehmen aufzuspalten: Ein Unternehmen wird sich auf das Gesundheitswesen konzentrieren, ein weiteres auf den Bereich Energie und Strom und das dritte auf die Luftfahrt.

Die Anleger freuen sich über diese Nachricht. Die Aktien von General Electric stiegen im vorbörslichen US-Handel um mehr als 16 Prozent auf rund 126 US-Dollar pro Aktie.

Die Ausgliederung der Gesundheitssparte ist für 2023 geplant, und GE plant, einen Anteil von 19,9 Prozent zu behalten. Die Abspaltung des Energiebereichs ist für 2024 vorgesehen.

"Heute ist ein entscheidender Moment für GE, und wir sind bereit", sagte CEO Larry Culp in der Pressemitteilung des Unternehmens. "Die Dynamik, die wir aufgebaut haben, versetzt uns in eine Position der Stärke, um diesen aufregenden nächsten Schritt in der Transformation von GE zu gehen und das volle Potenzial jedes unserer Geschäftsbereiche auszuschöpfen."

Culp glaubt, dass die Aufspaltung der beste Weg ist, um Werte für die Aktionäre zu schaffen.

GE hat sich bereits stark verändert, seit Culp Ende 2018 die Leitung übernommen hat. Das Unternehmen hat Vermögenswerte in Milliardenhöhe verkauft und Schulden in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt und GE Capital - die Kreditsparte des Unternehmens - auf eine Größe geschrumpft, die kein berichtspflichtiges Segment mehr ist.

