GE Vernova informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

24.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 11,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,12 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie generiert.

GE Vernova hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung