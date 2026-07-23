GE Vernova informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
GE Vernova hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 11,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,12 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GE Vernova Aktie News
GE Vernova Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GE Vernova nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.