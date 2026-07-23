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GE Vernova informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

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GE Vernova
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GE Vernova hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 11,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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