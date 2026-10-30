GE Vernova: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

30.10.26 06:35 Uhr

GE Vernova präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 40,04 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,09 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.220,12 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.935,36 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net