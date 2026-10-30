GE Vernova: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
GE Vernova präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 40,04 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,09 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.220,12 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.935,36 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen