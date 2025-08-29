GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 272,07 USD nach.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 272,07 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 268,29 USD. Bei 273,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 136.815 Stück.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,25 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 41,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,90 USD fest.

