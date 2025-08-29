DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.102 -1,0%Nas21.173 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend tiefer

02.09.25 20:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 274,16 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 274,16 USD. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 268,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,14 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 248.170 Aktien.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 280,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Abschläge von 41,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

