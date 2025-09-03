GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 278,13 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 278,13 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 278,91 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 68.716 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Bei 280,90 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 42,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

