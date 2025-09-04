DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende
Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Trillion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Abend auf rotes Terrain

05.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 277,56 USD abwärts.

GE Aerospace (ex General Electric)
Um 20:05 Uhr rutschte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 277,56 USD ab. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 272,06 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 288.718 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Bei einem Wert von 284,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 159,47 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,55 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,40 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

