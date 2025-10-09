GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag südwärts

GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 301,29 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 301,29 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 301,13 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 303,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 54.537 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,25 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 USD je Aktie ausschütten.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,89 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?