GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 280,63 USD.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 20:05 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 280,63 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 282,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 277,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.220 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 284,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen