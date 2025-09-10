GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend mit Verlusten

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 281,46 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 281,46 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 281,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 216.579 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 286,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Mit einem Kursverlust von 43,34 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 11,02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,21 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,90 USD je Aktie aus.

