GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) verteuert sich am Freitagnachmittag

Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 282,34 USD zu. Kurzfristig markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 283,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 281,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 61.003 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 286,87 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 77,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Mrd. USD im Vergleich zu 9,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,90 USD je Aktie.

