GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend ohne große Veränderung

GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 281,28 USD.

Mit einem Wert von 281,28 USD bewegte sich die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 283,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 280,70 USD. Bei 281,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 171.021 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 286,87 USD. 1,99 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,02 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,09 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen