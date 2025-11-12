GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 308,61 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 308,61 USD ab. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 302,00 USD. Mit einem Wert von 310,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.924 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 2,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,33 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,18 Mrd. USD im Vergleich zu 9,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 6,20 USD im Jahr 2025 aus.

