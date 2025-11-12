GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 307,88 USD abwärts.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 307,88 USD ab. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 302,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 310,78 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 252.831 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 316,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 2,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 48,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

