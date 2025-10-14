GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Dienstagabend fester

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 20:07 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 301,78 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 302,29 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 294,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 208.603 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 307,25 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,16 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,89 USD im Jahr 2025 aus.

