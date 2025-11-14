GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag billiger

Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 303,72 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 303,72 USD ab. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 296,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 300,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 87.052 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 316,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 6,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

