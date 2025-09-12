DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.822 ±-0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag gefragt

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 283,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
239,50 EUR 1,00 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere um 15:51 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 284,20 USD. Bei 281,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 58.038 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 286,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,14 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 43,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 USD aus.

Am 17.07.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

