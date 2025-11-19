GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 299,50 USD zu.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 299,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 299,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 296,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.892 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD an. Mit einem Zuwachs von 5,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 159,47 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

