GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 270,02 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 270,02 USD. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 270,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.576 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 280,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 69,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11,02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,89 USD im Jahr 2025 aus.

