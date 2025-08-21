GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 270,77 USD.

Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 271,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 269,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.495 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,90 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,74 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 41,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

