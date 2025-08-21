GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 267,35 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,5 Prozent auf 267,35 USD. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 266,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 269,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 213.885 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,90 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,07 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Mit Abgaben von 40,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,02 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,09 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

