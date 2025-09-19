DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Blick auf Aktienkurs

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Verlusten

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 298,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,8 Prozent auf 298,85 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 296,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 300,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.861 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 303,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 46,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

