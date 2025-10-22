GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 303,04 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 303,04 USD abwärts. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 300,73 USD ab. Mit einem Wert von 308,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.381 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 316,37 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,40 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 27.01.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

