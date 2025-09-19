GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 304,83 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 304,83 USD zu. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 305,68 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 301,65 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 86.157 Aktien.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 305,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,28 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

