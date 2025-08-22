GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) reagiert am Montagnachmittag positiv

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 270,09 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 270,09 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,50 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 267,13 USD. Bisher wurden via New York 63.579 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,90 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Mit Abgaben von 40,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,89 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

