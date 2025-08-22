DAX24.183 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.269 ±-0,0%Nas21.477 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1654 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.384 +0,5%
Aktie im Fokus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) steigt am Dienstagnachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 269,37 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 269,46 USD zu. Bei 268,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.490 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 280,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,02 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

