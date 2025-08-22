DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.319 +0,1%Nas21.490 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,5%
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Abend an Boden

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 271,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 272,03 USD. Bei 268,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 146.182 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 280,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 3,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 70,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 5,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

