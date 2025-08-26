GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 272,90 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 272,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 272,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 273,70 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 59.820 Aktien.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,90 USD. Gewinne von 2,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 71,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Es stand ein EPS von 1,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Jahresziele angehoben