GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 273,22 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 273,22 USD ab. Bei 272,26 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 273,70 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.630 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 2,81 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

Am 17.07.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

