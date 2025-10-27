GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend im Aufwind

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 312,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,8 Prozent auf 312,34 USD. Bei 312,34 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 307,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 268.448 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,37 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 1,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 48,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,40 USD belaufen.

Am 21.10.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,84 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 6,08 USD je Aktie aus.

