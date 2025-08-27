GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 273,22 USD. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 273,89 USD. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 272,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 54.143 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,90 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,81 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

