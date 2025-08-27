GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Freitagabend tiefer

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 275,45 USD ab.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 275,45 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 271,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 276,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 198.291 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 280,90 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 42,11 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

