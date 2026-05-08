Experten-Einschätzung

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der GEA-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Operativ habe der Anlagenbauer im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Quartalszahlen. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz sei gut, trotzdem sei der freie Barmittelfluss schwach.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 57,35 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 1,48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 43.215 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 1,4 Prozent zu. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von GEA wird am 11.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.