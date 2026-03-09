DAX23.929 +2,2%Est505.826 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.889 +3,3%Euro1,1643 +0,1%Öl91,54 +2,0%Gold5.181 +0,7%
GEA-Analyse im Blick

GEA-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

10.03.26 11:13 Uhr
RBC Capital Markets überrascht mit Sector Perform: Was steckt hinter dem Urteil zur GEA-Aktie? | finanzen.net

Die GEA-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,85 EUR 0,40 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von GEA legte um 10:56 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 62,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 8,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 42.677 GEA-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 8,0 Prozent zu. Am 11.05.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

