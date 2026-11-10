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GEA-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

GEA-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff hat sich intensiv mit dem GEA-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
70.95 EUR -0.65 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Maschinenbauer vorgelegten Quartalszahlen bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass Gea eine attraktive Kombination aus defensiver Endmarkt-Aufstellung und eigenem Optimierungspotenzial biete, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Analyst hob seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 jeweils um 2 Prozent an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie bewegte sich um 10:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 9,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.640 GEA-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 26,5 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
10:21 GEA Buy Deutsche Bank AG
08:41 GEA Buy UBS AG
08:16 GEA Market-Perform Bernstein Research
08:06 GEA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 GEA Halten DZ BANK

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