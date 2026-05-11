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GEA-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

12.05.26 12:19 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt Deutsche Bank AG jetzt an die GEA-Aktie | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff hat eine gründliche Analyse des GEA-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer sei gut ins Jahr gestartet - und die Dynamik sollte noch anziehen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:02 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 55,75 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 14,80 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 64.643 GEA-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 1,4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 10.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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