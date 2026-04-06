Experten-Einschätzung

Die GEA-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dort habe es nichts substantiell Neues gegeben, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Anlagenhersteller zufolge hat der Krieg im Nahen Osten voraussichtlich keine größeren Auswirkungen auf die Nachfrage, die Lieferketten und die Kostenbasis.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die GEA-Aktie notierte um 16:39 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 61,55 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 7,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 119.435 GEA-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 6,5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.