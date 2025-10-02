GEA Aktie News: GEA am Donnerstagmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 63,05 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 63,05 EUR. Die GEA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,60 EUR aus. Bei 63,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.084 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. 5,95 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,98 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,33 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,31 Mrd. EUR, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor einem Jahr verdient

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten