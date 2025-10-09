DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,87 -0,3%Gold4.008 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

09.10.25 16:09 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 61,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,10 EUR -0,45 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 61,75 EUR. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 61,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.609 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 8,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 28,78 Prozent wieder erreichen.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,83 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für GEA-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen