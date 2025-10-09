GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 61,75 EUR.

Die GEA-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 61,75 EUR. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 61,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.609 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 8,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 28,78 Prozent wieder erreichen.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,83 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je GEA-Aktie.

