Blick auf Aktienkurs

10.10.25 12:05 Uhr
GEA Aktie News: GEA fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 62,15 EUR.

GEA
62,35 EUR 0,25 EUR 0,40%
Um 11:45 Uhr rutschte die GEA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 62,15 EUR ab. Die GEA-Aktie sank bis auf 62,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.519 GEA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 58,83 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
