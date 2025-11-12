DAX24.380 +1,2%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Aktienentwicklung

GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag um Nulllinie

12.11.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von GEA. Mit einem Kurs von 59,60 EUR zeigte sich die GEA-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,00 EUR 1,15 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 59,60 EUR. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 59,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 59,50 EUR. Bei 59,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 4.173 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,07 EUR.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
