Profil
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

12.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von GEA zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,10 EUR zu.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 60,10 EUR. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,25 EUR. Bei 59,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 48.091 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,15 Prozent. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 26,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,07 EUR aus.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der GEA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

