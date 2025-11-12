DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Aktie im Fokus

GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

12.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GEA. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 59,85 EUR.

Das Papier von GEA konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 59,85 EUR. Im Tageshoch stieg die GEA-Aktie bis auf 60,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.163 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 10,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 25,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 61,07 EUR.

Am 06.11.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent auf 1,37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
