GEA Aktie News: GEA am Freitagvormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von GEA. Mit einem Wert von 59,05 EUR bewegte sich die GEA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 59,05 EUR zeigte sich die GEA-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 59,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte GEA-Aktie bei 58,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.970 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GEA-Aktie 13,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2024 bei 44,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 24,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,07 EUR an.

GEA veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

