DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
GEA Aktie News: GEA am Mittag ohne große Veränderung

14.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Mittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Kaum Ausschläge verzeichnete die GEA-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 58,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
58,85 EUR -0,85 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die GEA-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 58,95 EUR. Bei 59,15 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 58,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,00 EUR. Zuletzt wechselten 64.869 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Wert wurde am 15.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 32,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,07 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Mrd. EUR – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

