GEA Aktie News: GEA verbilligt sich am Nachmittag

GEA im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR. Die GEA-Aktie sank bis auf 58,45 EUR. Mit einem Wert von 59,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 100.318 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 11,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 44,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,49 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,07 EUR aus.

Am 06.11.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten