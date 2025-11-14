DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA verbilligt sich am Nachmittag

14.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von GEA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
58,85 EUR -0,85 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR. Die GEA-Aktie sank bis auf 58,45 EUR. Mit einem Wert von 59,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 100.318 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 11,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 44,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,49 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,07 EUR aus.

Am 06.11.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen