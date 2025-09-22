GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich GEA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 62,60 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 62,60 EUR. Bei 62,85 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 62,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.164 GEA-Aktien.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 6,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 47,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,33 EUR.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

