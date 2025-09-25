GEA Aktie News: GEA reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von GEA. Zuletzt stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,50 EUR.

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 62,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GEA-Aktie bei 62,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.245 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 6,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 43,66 EUR. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 43,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen